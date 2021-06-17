Грязь, тараканы и плесень: в Мелитополе в горе-матери забрали двух маленьких детей (фото)

Малолетних отправили в больницу.
В городе Мелитополе Запорожской области в горе-матери забрали двух малолетних детей. Несовершеннолетние были вынуждены жить в антисанитарии и постоянных ссорах.
Об этом сообщили в Службе по делам детей г. Мелитополь.
По данным социальных работников, дети жили в условиях антисанитарии, среди грязи и тараканов. А поэтому на внеочередном заседании исполнительного комитета Мелитопольского городского совета приняли решение забрать детей у матери.
"Дети стали заложниками ситуации и из-за безответственности матери жили в недопустимых условиях антисанитарии, ругательств и безнадзорности", — сообщили соцслужбы.
Сейчас дети устроены в медицинское учреждение для осмотра и возможного лечения.
Напомним, вблизи Львова копы нашли детей возрастом 2 года и 10 месяцев в антисанитарных условиях.