Грязь в доме, неухоженные и голодные дети: в Сумской области мать второй раз за полгода получила админпротокол

Грязь в доме, неухоженные и голодные дети: в Сумской области мать второй раз за полгода получила админпротокол

Инспекторы нагрянули к женщине неожиданно и обнаружили полу голодных детей и грязь в помещении.

В Шосткинском районе Сумской области ювенальные полицейские провели рейд по семьям, оказавшимся в беде. На 31-летнюю мать двоих детей составили админпротокол.

Об этом сообщает 0542.

Так, при проверке семьи, в которой 31-летняя мать одна воспитывает двух малолетних детей инспекторы обнаружили грязь в доме, что дети неопрятно одеты, почти отсутствует еда, а в доме присутствуют посторонние лица.

Отмечается, что это уже второй админпротокол на женщину относительно невыполнения ею обязанностей по воспитанию детей. На этот раз ей грозит штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если мать не исправится и на этот раз детей из семьи изымут.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области в горе-матери забрали двух малолетних детей. Несовершеннолетние были вынуждены жить в антисанитарии и постоянных ссорах.

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