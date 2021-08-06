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Грязь в доме, неухоженные и голодные дети: в Сумской области мать второй раз за полгода получила админпротокол

Грязь в доме, неухоженные и голодные дети: в Сумской области мать второй раз за полгода получила админпротокол

Инспекторы нагрянули к женщине неожиданно и обнаружили полу голодных детей и грязь в помещении.

В Шосткинском районе Сумской области ювенальные полицейские провели рейд по семьям, оказавшимся в беде. На 31-летнюю мать двоих детей составили админпротокол.

Об этом сообщает 0542.

Так, при проверке семьи, в которой 31-летняя мать одна воспитывает двух малолетних детей инспекторы обнаружили грязь в доме, что дети неопрятно одеты, почти отсутствует еда, а в доме присутствуют посторонние лица.

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Отмечается, что это уже второй админпротокол на женщину относительно невыполнения ею обязанностей по воспитанию детей. На этот раз ей грозит штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Если мать не исправится и на этот раз детей из семьи изымут.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области в горе-матери забрали двух малолетних детей. Несовершеннолетние были вынуждены жить в антисанитарии и постоянных ссорах.

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