Грязь, вонь и кишечная палочка — результаты проверки молокозавода на Полтавщине

Грязь, вонь и кишечная палочка — результаты проверки молокозавода на Полтавщине

Госпродпотребслужба вынесла предписание о запрете производственной деятельности, но на предприятии его игнорируют.

Специалисты Госпродпотребслужбы в Полтавской области во время проверки молокоперерабатывающего предприятия ООО "Адонай 2016" в селе Билыки (Миргородский район), которое занимается производством молока, кефира, йогурта, сыра и масла, обнаружили не маркированную продукцию, антисанитарию и кишечную палочку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, проверка выявила следующие нарушения пищевого законодательства:

рядом с производственными помещениями хранится навоз от животноводческой фермы;

по территории предприятия свободно передвигаются коты и собаки;

бытовые помещения не рассчитаны на количество персонала;

спецодежда хранится хаотично, вместе с личными вещами и посудой для еды;

в санитарных комнатах отсутствуют средства гигиены;

пищевые отходы (сыворотка, технологическая нехватка) размещены в пластиковых емкостях без маркировки, наряду с местом упаковки готовой пищевой продукции;

возвращенная из оборота молочная продукция хранится непосредственно возле холодильных камер вместе с ингредиентами (куда она будет использована в дальнейшем — неизвестно).

Кроме того, на предприятии нашли пищевые продукты без надлежащей идентификации (сыр твердый, изюм, сгущенное молоко, масло и другое), их происхождение работники не смогли объяснить.

“Молочное сырье, которое перерабатывается, не проходит лабораторный контроль. В производственных помещениях грязно, стены, потолок поражены плесенью, на полу — застой воды и молока, что создает неприятный запах. Оборудование вымыто некачественно, производственные емкости поражены коррозией”, — перечислили выявленные недостатки в Госпродпотребслужбе.

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Условия хранения собственной продукции тоже оказались неудовлетворительными — у нее не было маркировки, а в холодильных камерах было грязно и чувствовалась постоянная вонь.

“Отобранные образцы продукции и смыва с оборудования и поверхностей направили для проведения лабораторных исследований. Анализ показал наличие кишечной палочки”, — говорится в сообщении.

Еще 10 декабря Главное управление Госпотребслужбы в Полтавской области приняло решение о временном прекращении производства и оборота пищевых продуктов, но на предприятии проигнорировали запрет — молокозавод продолжает работать, производить продукцию и выпускать ее в обращение. Теперь материалы проверки направлены в суд и правоохранительные органы.

Судя по опубликованным фотографиям, на упомянутом предприятии ООО "Адонай 2016" производится продукция торговой марки "Миргородская коровка".

Напомним, ранее производитель молочной продукции "Богодуховский молзавод" в Харьковской области издавал фальсификат масла за масло с 73% жирностью.

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