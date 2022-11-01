"Грязная бомба Украины": Подоляк сообщил о работе миссии МАГАТЭ и оценил ядерную угрозу со стороны РФ

Заявления России о создании Украиной "грязной бомбы" — самая обычная информационная кампания, которая не будет иметь физических последствий со стороны страны-агрессора.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что миссия МАГАТЭ уже работает на ядерных объектах Украины, чтобы опровергнуть фейки России о создании "грязной бомбы".

Об этом советник руководителя ОП рассказал в телеэфире марафона "Единые новости".

"Нужно информационно работать с тем, что любые инициативы России рассказать что-то о какой-то "грязной ядерной бомбе" не имеют никакого смысла. Но нужно это повторять, особенно в других странах. Это была абсолютно скоординированная информационная кампания, когда и Шойгу, и Герасимов, и Лавров, и Песков, а затем и Путин одновременно говорили одни и те же тезисы", – заметил Подоляк.

Он отметил, что то же касается заявлений России о "зерновом соглашении".

"Они же сейчас приостановили свое участие в так называемом зерновом коридоре. Так господин Путин говорит: "Смотрите, будет ехать балкер с украинским зерном. Украинцы сами его уничтожат нашим оружием, а потом скажут, что это сделала Россия". То есть Россия постоянно акцентирует внимание на одних и тех же тезисах. Мы должны понимать, что все это банальная информационная кампания в исполнении России", — добавил советник главы президентского офиса.

О ядерных угрозах России

Комментируя ядерную угрозу со стороны РФ, Подоляк сказал, что в мире стране-агрессору донесли, что нарушение глобального договора о неиспользовании ядерного оружия как наступательного будет иметь "физические последствия для самой России". По оценкам советника главы ОП, после этого "ядерная риторика России существенно снизилась".

"С другой стороны, любые ядерные материалы, которые используются на том или ином объекте, в том числе на Запорожской атомной электростанции, имеют свой след, поэтому будет понятно, откуда эти материалы использовались. Предположим, что будет какая-нибудь ситуация, где Россия может использовать определенный ряд ядерных материалов ЗАЭС, но в принципе, для этого существует МАГАТЭ, которая имеет квалификацию, где, в каком объекте, какие материалы ядерные используются", – пояснил Подоляк.

"Вы же понимаете, что есть такой серый рынок еще, на котором можно найти ряд материалов для того, чтобы создать "грязную бомбу". По крайней мере, Россия так себе думает. Но я думаю, что даже на это неспособна будет Россия, чтобы замаскировать какие-то попытки что-то сделать, какую-то провокацию или прочее. Поэтому я считаю, что это скорее имеет информационные последствия, не более того", — резюмировал советник главы президентского офиса.

Напомним, несколько дней назад Путин признался, что лично приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу позвонить по телефону западным странам и заявить о "данных разведки" о якобы создании Украиной "грязной бомбы".

Чтобы опровергнуть российский фейк, Украина пригласила представителей МАГАТЭ и в агентстве согласились прибыть по запросу государства. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал, что инспекторы проведут независимую проверку в двух местах, чтобы заверить, что там нет незаявленных ядерных материалов и деятельности.

В то же время в России возобновили свои ядерные угрозы в адрес Украины. Так, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил применением ядерного оружия, если Украина выиграет войну.

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