Грязная постель с дырками: пассажир "Укрзалізниці" возмутился сервисом в люкс-вагоне

Пассажир воспользовался люкс-вагоном и обнаружил кучу недостатков.

Пассажир поезда и народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура пожаловался на сервис "Укрзалізниці". Он путешествовал в вагоне класса "люкс", но получил дырявую постель с пятнами грязи.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

"Обнаружил сегодня очередную дыру в УЗ. И это "люкс". Распечатывание второго комплекта оказалось неудачным. Простыня грязное, как и схемы, на которых отмывались деньги за его стирки. Проводник составляет акт. Фото 3-го простыни с дыркой выкладывать не буду. Думаю, вы верите мне на слово ", — написал депутат.

Депутат отметил, что займется подрядной организацией, выполняющей услуги по поставке и стирке белья.

Напомним, что в Укрзалізниці" рассказали, как выбрать вагон с кондиционером. Сейчас почти половина вагонов компании оборудована системами кондиционирования воздуха.

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