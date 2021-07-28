Грязная вода и кишечная палочка в продуктах: в отеле на Прикарпатье, где отравились дети, обнаружили антисанитарию

Грязная вода и кишечная палочка в продуктах: в отеле на Прикарпатье, где отравились дети, обнаружили антисанитарию

Пищеблок отеля также был в неудовлетворительном состоянии.

В одном из отелей в Ивано-Франковской области, где отравились дети из Черниговщины обнаружили антисанитарию.

Об этом сообщила начальник отдела санэпиднадзора ГУ Госродспоживслужбы в Ивано-Франковской области Александра Палийчук, пишет "Общественное".

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По ее данным, пищеблок отеля был в неудовлетворительном состоянии. Также проверка показала, что вода в заведении не отвечала требованиям.

"Вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Это все по микробиологическим показателям не отвечает. И также, бактерия группы кишечной палочки, высеяна в сырье, там сыр голландский, колбаса вареная первого сорта и в готовых блюдах — мясо куриное", — отметила Александра Палийчук.

Напомним, в селе Яблуница Ивано-Франковской области, где в летнем лагере произошло массовое отравление детей, количество пострадавших возросло до 18 человек.

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