Грязная вода и кишечная палочка в продуктах: в отеле на Прикарпатье, где отравились дети, обнаружили антисанитарию

Пищеблок отеля также был в неудовлетворительном состоянии.
В одном из отелей в Ивано-Франковской области, где отравились дети из Черниговщины обнаружили антисанитарию.
Об этом сообщила начальник отдела санэпиднадзора ГУ Госродспоживслужбы в Ивано-Франковской области Александра Палийчук, пишет "Общественное".
По ее данным, пищеблок отеля был в неудовлетворительном состоянии. Также проверка показала, что вода в заведении не отвечала требованиям.
"Вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Это все по микробиологическим показателям не отвечает. И также, бактерия группы кишечной палочки, высеяна в сырье, там сыр голландский, колбаса вареная первого сорта и в готовых блюдах — мясо куриное", — отметила Александра Палийчук.
Напомним, в селе Яблуница Ивано-Франковской области, где в летнем лагере произошло массовое отравление детей, количество пострадавших возросло до 18 человек.