Грязная вода: на пляжах популярного курорта Одесской области не рекомендуют купаться

В трех зонах Затоки специалисты не рекомендуют купаться.

Морская вода у пляжей популярной курортной Затоки Одесской области не соответствует санитарным нормам, а поэтому туристам там не рекомендуют купаться. Это показали результаты исследования, проведенного с 5 по 11 июля 2021 года.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в Facebook.

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Так, специалисты центра провели лабораторные исследования качества морской воды в контрольных точках на 22 пляжах Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус. Всего было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 — на санитарно-химические показатели.

"Не соответствовали гигиеническим требованиям 3 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям (пгт. Затока Белгород-Днестровского района: прибрежная зона район "Центральный", прибрежная зона район "Солнечный", прибрежная зона район "Лиманский")", — сказано в сообщении.

Как сообщалось, Скадовск Херсонской области — один из самых популярных курортов нашей страны. Как и за сколько можно отдохнуть в Скадовске в 2021 году — читайте здесь.

Напомним, с начала июня 2021 года в Украине на воде погибли по меньшей мере 146 человек, с января — 464 человека, из них 44 ребенка. Жаркая погода способствует тому, что большинство людей проводят свой отдых возле воды на реках, озерах, прудах и других водоемах. Но чтобы плавание, которое является крайне полезным, было не обернулось трагедией, следует соблюдать ряд правил поведения. Как безопасно отдыхать на воде, читайте здесь.

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