Грязное облако воздуха накроет Украину: что говорят в "Укргидрометцентре"

Украину якобы с 1 марта накроет грязное облако, качество воздуха резко ухудшится. Такая информация распространяется соцсетями.

Синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха в эфире "Мы-Украина" призвала доверять только проверенным официальным источникам метеорологической информации.

"Очень настойчиво просим не смотреть и не доверять этим непроверенным источникам. Это очень часто сейчас в Telegram-каналах кто-то начинает распространять информацию модельных расчетов сайта Ventusky. Но пока эта информация не подтверждена, в прошлый раз тоже. Такого понятия как "грязные облака" вообще нет, обо всех загрязнениях и опасностях мы заранее сообщаем", - заявила она.

Ранее сообщалось, что якобы грязное облако 1 марта накроет западные и восточные области нашего государства. 3 и 4 марта он распространится также на центральные и южные регионы.

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