ГСЧС будет рассылать абонентам "Киевстар" сообщения об актуальной ситуации / facebook.com/MNS.GOV.UA

ГСЧС будет рассылать абонентам "Киевстар" сообщения об актуальной ситуации

ГСЧС будет рассылать абонентам "Киевстар" сообщения об актуальной ситуации

Смс-уведомления будут получать во всех уголках страны.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям будет информировать всех абонентов "Киевстар" об актуальной ситуации через смс-сообщение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Дорогие соотечественники, сообщаем, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, с помощью СМС-сообщений, будет оперативно информировать об актуальной ситуации абонентов "Киевстар" во всех уголках Украины. СМС-сообщения будут поступать из адреса DSNS UKR. Доверяйте только официальным источникам", – говорится в сообщении.

ГСЧС будет рассылать абонентам "Киевстар" сообщения об актуальной ситуации

Компания "Киевстар" уже начала отправлять уведомления своим абонентам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: