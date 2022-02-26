ГСЧС не проверяет бомбоубежища и временные укрытия: просит сообщать о подозрительных лицах

ГСЧС не проверяет бомбоубежища и временные укрытия: просит сообщать о подозрительных лицах

Служба предупредила о подозрительных лицах в укрытиях для гражданских.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просит население сообщать о подозрительных лицах, которые от ее имени якобы проверяют временные укрытия и бомбоубежища.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Граждан призывают немедленно сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы или в Службу спасения по номерам телефонов: 101, 102 и 112.

"Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области официально сообщает, что все бомбоубежища, временные укрытия, защитные сооружения, подвалы, паркинги и станции метрополитена круглосуточно открыты для обеспечения безопасности гражданского населения от поражения вражеской авиации и артиллерии. Никаких проверок ГСЧС Украины не осуществляет", — говорится в сообщении.

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