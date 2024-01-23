ГСЧС показала кадры спасательной операции после утренней атаки (видео)

Героические ГСЧС неустанно работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия агрессии врага и спасти каждую жизнь.
Утром 23 января русские войска ударили по Харькову. Из-под завалов удалось спасти 27 человек.
На видео ГСЧС показана работа спасателей на месте обстрела одной из многоэтажек.
Ранее говорилось, что саперы Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины ликвидируют последствия обстрела столицы в Святошинском районе Киева. В частности, они обнаружили боевую часть ракеты Х-101.
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