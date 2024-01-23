Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ГСЧС показала кадры спасательной операции после утренней атаки (видео)

ГСЧС показала кадры спасательной операции после утренней атаки (видео)

Харьков. Ракетный удар 23 января / Фото: Associated Press

Героические ГСЧС неустанно работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия агрессии врага и спасти каждую жизнь.

Утром 23 января русские войска ударили по Харькову. Из-под завалов удалось спасти 27 человек.

На видео ГСЧС показана работа спасателей на месте обстрела одной из многоэтажек.

ГСЧС показала кадры спасательной операции после атаки РФ в Харькове

ГСЧС показала кадры спасательной операции после атаки РФ в Харькове

Ранее говорилось, что саперы Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины ликвидируют последствия обстрела столицы в Святошинском районе Киева. В частности, они обнаружили боевую часть ракеты Х-101.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация