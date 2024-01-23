ГСЧС показала кадры спасательной операции после утренней атаки (видео)

Героические ГСЧС неустанно работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия агрессии врага и спасти каждую жизнь.

Утром 23 января русские войска ударили по Харькову. Из-под завалов удалось спасти 27 человек.

На видео ГСЧС показана работа спасателей на месте обстрела одной из многоэтажек.

ГСЧС показала кадры спасательной операции после атаки РФ в Харькове

Ранее говорилось, что саперы Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины ликвидируют последствия обстрела столицы в Святошинском районе Киева. В частности, они обнаружили боевую часть ракеты Х-101.

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