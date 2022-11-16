ГСЧС показала "приятную работу" в деоккупированном Херсоне (фото)

В Херсоне убирают все, что оставили после себя российские оккупанты.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины показали, как с помощью спецтехники срывают плакаты российских оккупантов с билбордов в освобожденном Херсоне.

"Приятная работа! Украина здесь навсегда", — подписали фото на странице ГСЧС в Facebook.

Спасатели отметили, что "душевно и по-домашнему" в украинском Херсоне для россиян уже не будет.

Фото: ГСЧС

Напомним, украинская армия освободила Херсон от российских оккупантов 11 ноября 2022 года. Уже 14 ноября город посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он принял участие в торжественной церемонии поднятия флага.

Сегодня, 16 ноября, стало известно, что в Херсоне изменили продолжительность комендантского часа. Теперь он начинается на несколько часов позже.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

После эйфории реалии жизни рассказывающие херсонцы о ситуации в городе

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