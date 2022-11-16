ГСЧС показала "приятную работу" в деоккупированном Херсоне (фото)

В Херсоне убирают все, что оставили после себя российские оккупанты.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины показали, как с помощью спецтехники срывают плакаты российских оккупантов с билбордов в освобожденном Херсоне.
"Приятная работа! Украина здесь навсегда", — подписали фото на странице ГСЧС в Facebook.
Спасатели отметили, что "душевно и по-домашнему" в украинском Херсоне для россиян уже не будет.
Напомним, украинская армия освободила Херсон от российских оккупантов 11 ноября 2022 года. Уже 14 ноября город посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он принял участие в торжественной церемонии поднятия флага.
Сегодня, 16 ноября, стало известно, что в Херсоне изменили продолжительность комендантского часа. Теперь он начинается на несколько часов позже.
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