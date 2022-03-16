ГСЧС предупредила, что оккупанты хотят использовать форму спасателей для провокаций

ГСЧС предупредила, что оккупанты хотят использовать форму спасателей для провокаций

Неизвестные просят передать форму пожарных.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что россияне хотят использовать форму спасателей для провокаций.

В последнее время неизвестные звонят в подразделения, руководителям частей, представителям пресс-служб и представляются родственником сотрудника ГСЧС.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

"Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций! Официально сообщаем, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников", — говорится в сообщении.

ГСЧС не осуществляет раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей.

ГСЧС призывала быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранительными органами.

Напомним, российские оккупанты обстреляли рынок в Харькове: фото и видео последствий.

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