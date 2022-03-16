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ГСЧС предупредила, что оккупанты хотят использовать форму спасателей для провокаций

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ГСЧС предупредила, что оккупанты хотят использовать форму спасателей для провокаций

Фото: Павел Петров

Неизвестные просят передать форму пожарных.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что россияне хотят использовать форму спасателей для провокаций.

В последнее время неизвестные звонят в подразделения, руководителям частей, представителям пресс-служб и представляются родственником сотрудника ГСЧС.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

"Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций! Официально сообщаем, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников", — говорится в сообщении.

ГСЧС не осуществляет раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей.

ГСЧС призывала быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранительными органами.

Напомним, российские оккупанты обстреляли рынок в Харькове: фото и видео последствий.

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