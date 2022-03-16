ГСЧС предупредила, что оккупанты хотят использовать форму спасателей для провокаций

Неизвестные просят передать форму пожарных.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что россияне хотят использовать форму спасателей для провокаций.
В последнее время неизвестные звонят в подразделения, руководителям частей, представителям пресс-служб и представляются родственником сотрудника ГСЧС.
Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.
"Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций! Официально сообщаем, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников", — говорится в сообщении.
ГСЧС не осуществляет раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей.
ГСЧС призывала быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранительными органами.
Напомним, российские оккупанты обстреляли рынок в Харькове: фото и видео последствий.
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