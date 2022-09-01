ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в трех областях Украины: что и когда прогнозируется

В пятницу, 2 сентября, в трех областях Украины синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщает ГСЧС.

"ВНИМАНИЕ! 2 сентября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди. (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в то же время в северных, центральных, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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