ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в трех областях Украины: что и когда прогнозируется

В западных регионах объявлен I уровень опасности.
В пятницу, 2 сентября, в трех областях Украины синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.
Об этом сообщает ГСЧС.
"ВНИМАНИЕ! 2 сентября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди. (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что в то же время в северных, центральных, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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