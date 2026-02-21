ТСН в социальных сетях

ГСЧС предупреждает о возможных подтоплениях в нескольких областях — кому приготовиться

Желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в Кропивницком, Харьковской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

В Украине может затопить дома в нескольких областях

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровня воды и возможных подтоплениях в нескольких регионах Украины в течение 20-25 февраля.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В частности, желтый и оранжевый уровни опасности уже объявлены на:

  • Кировоградщине

  • Николаевщине

  • Одесской области

  • Харьковщине

  • Черкасской области

  • Волыни

  • Полесье

Чрезвычайники прогнозируют повышение уровня воды на реках Савранка, Кодыма, Большая Вись, Черный Ташлык, Мертвовод, Ингул, Южный Буг (участок Александровка-Николаев), Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм) и суббассейные Припяти.

«Из-за оттепелей и осадков ожидается ослабление льда и подъем воды. Возможное частичное затопление сельхозугодий, хозяйственных объектов, а также линий связи и электрификации в приречных зонах. Призываем жителей прибрежных зон быть бдительными и учитывать эту информацию при планировании хозяйственной деятельности. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону „101“, — отметили в ГСЧС.

Где фиксируют затопление

Резкое потепление, затяжные дожди и массовое таяние снега повлекли за собой масштабные подтопления в нескольких регионах Украины.

По данным ГСЧС, вода затапливает улицы городов и блокирует транспортное сообщение. Больше всего пострадали Донбасс, Луганщина, Харьковщина и Николаевщина.

В Краматорске ситуация приобрела критический характер из-за выхода из берегов реки Беленькой. Во временно оккупированном Луганске оттепель превратила улицы в реки. Уровень затопления достигает нескольких десятков сантиметров.

Непогода досталось и юга. В Николаевской области подтоплено 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.

В Полтаве фиксируют подтопление из-за непрерывных осадков. Дождь в сочетании с талым снегом создал излишек не поглощаемой воды, что приводит к подтоплению дворов и улиц.

В Украине по прогнозу синоптиков до конца недели ожидаются значительные колебания температуры. Синоптики предупредили о похолодании до -20, а также сильные осадки.

