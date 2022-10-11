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ГСЧС предупреждает о высокой вероятности ракетных ударов по Украине: пройдите в укрытия

Дата публикации
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11к
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ГСЧС предупреждает о высокой вероятности ракетных ударов по Украине: пройдите в укрытия

Фото: ТСН.ua

Украинцам поступили экстренные уведомления на телефоны.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 11 октября предупредила украинцев о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины в течение дня.

Экстренное оповещение поступило жителям Киевской, Днепропетровской и других областей.

"Оставайтесь в укрытиях ради Вашей безопасности. Не пренебрегайте сигналами "Воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Скриншот / ©
Скриншот

Напомним, что почти на всей территории Украины утром 11 октября была объявлена масштабная воздушная тревога, которая продолжается. Срочно перейдите в укрытие!

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

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