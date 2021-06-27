ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды: чего и в каких регионах ждать украинцам 27 июня

ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды: чего и в каких регионах ждать украинцам 27 июня

Синоптики объявили І уровень опасности.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

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Об этом говорится на сайте ГСЧС.

Так, по информации Укргидрометцентра, 27 июня в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Также в связи осадками, в течение 27 июня на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды без негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков (І уровень опасности — желтый).

Напомним, накануне страшная непогода пронеслась Ровенской областью. Регион накрыли мощный дождь, ветер и даже песчаная буря. Не выдерживали электропровода. Деревья падали словно игрушечные, били машины и перекрывали городские дороги, а еще трассы. Ко всему этому еще и затопило улицы.

Мощная непогода пришла в Ровенскую область после Львова. Там тоже город затопило. Центральные площади и пешеходные переходы стояли в воде — она достигала окон машин.

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