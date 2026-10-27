ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
192
Время на прочтение
2 мин

ГСЧС призвала украинцев подготовить дома к зиме: о чем нужно позаботиться

Спасатели советуют не ждать наступления холодов, а уже осенью проверить собственное жилье и позаботиться о необходимых средствах безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Как подготовить дом к зиме

Как подготовить дом к зиме

ГСЧС призвала украинцев заранее проверить пожарную безопасность своих домов перед началом отопительного сезона. Зимой нагрузка на электросеть и системы отопления существенно возрастает, поэтому неисправности могут привести к пожарам и другим чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, опубликовав совместно с ЮНИСЕФ специальный чек-лист пожарной безопасности.

Зимой нагрузка на электросеть и отопление растет в разы. Спасатели призывают, что проверка электросети осенью поможет вовремя выявить неисправности, снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и избежать срочного ремонта в морозы.

Проверьте состояние электропроводки и розеток, обратите внимание на возможные повреждения и неисправности.

План действий на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации:

  • Проверьте пути эвакуации из дома: свободно ли открывается выходная дверь изнутри, есть ли доступ к выходу.

  • Освободите все проходы и эвакуационные пути от лишних вещей, коробок.

  • Обсудите с семьей четкий план действий и безопасное место встречи на случай чрезвычайной ситуации.

Убедитесь, что дома есть исправный огнетушитель и им можно воспользоваться при возгорании.

Если вы живете в частном доме и имеете печное отопление, проверьте их на наличие трещин и других повреждений. Перед началом отопительного сезона очистите печь и дымоход от сажи и проверьте тягу.

Если у вас есть генератор, проверьте, исправен ли он, есть ли достаточный запас горючего.

Устанавливать генератор нужно только на улице — не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляции.

Не используйте генератор в гараже, подвале или закрытом помещении.

Раньше мы писали, сможет ли Путин принудить Украину к капитуляции из-за воздушного террора зимой.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie