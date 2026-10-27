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- Украина
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ГСЧС призвала украинцев подготовить дома к зиме: о чем нужно позаботиться
Спасатели советуют не ждать наступления холодов, а уже осенью проверить собственное жилье и позаботиться о необходимых средствах безопасности.
ГСЧС призвала украинцев заранее проверить пожарную безопасность своих домов перед началом отопительного сезона. Зимой нагрузка на электросеть и системы отопления существенно возрастает, поэтому неисправности могут привести к пожарам и другим чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, опубликовав совместно с ЮНИСЕФ специальный чек-лист пожарной безопасности.
Зимой нагрузка на электросеть и отопление растет в разы. Спасатели призывают, что проверка электросети осенью поможет вовремя выявить неисправности, снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и избежать срочного ремонта в морозы.
Проверьте состояние электропроводки и розеток, обратите внимание на возможные повреждения и неисправности.
План действий на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации:
Проверьте пути эвакуации из дома: свободно ли открывается выходная дверь изнутри, есть ли доступ к выходу.
Освободите все проходы и эвакуационные пути от лишних вещей, коробок.
Обсудите с семьей четкий план действий и безопасное место встречи на случай чрезвычайной ситуации.
Убедитесь, что дома есть исправный огнетушитель и им можно воспользоваться при возгорании.
Если вы живете в частном доме и имеете печное отопление, проверьте их на наличие трещин и других повреждений. Перед началом отопительного сезона очистите печь и дымоход от сажи и проверьте тягу.
Если у вас есть генератор, проверьте, исправен ли он, есть ли достаточный запас горючего.
Устанавливать генератор нужно только на улице — не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляции.
Не используйте генератор в гараже, подвале или закрытом помещении.
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