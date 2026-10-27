ГСЧС призвала украинцев подготовить дома к зиме: о чем нужно позаботиться

Как подготовить дом к зиме

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ГСЧС призвала украинцев заранее проверить пожарную безопасность своих домов перед началом отопительного сезона. Зимой нагрузка на электросеть и системы отопления существенно возрастает, поэтому неисправности могут привести к пожарам и другим чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, опубликовав совместно с ЮНИСЕФ специальный чек-лист пожарной безопасности.

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Зимой нагрузка на электросеть и отопление растет в разы. Спасатели призывают, что проверка электросети осенью поможет вовремя выявить неисправности, снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и избежать срочного ремонта в морозы.

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Проверьте состояние электропроводки и розеток, обратите внимание на возможные повреждения и неисправности.

План действий на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации:

Проверьте пути эвакуации из дома: свободно ли открывается выходная дверь изнутри, есть ли доступ к выходу.

Освободите все проходы и эвакуационные пути от лишних вещей, коробок.

Обсудите с семьей четкий план действий и безопасное место встречи на случай чрезвычайной ситуации.

Убедитесь, что дома есть исправный огнетушитель и им можно воспользоваться при возгорании.

Если вы живете в частном доме и имеете печное отопление, проверьте их на наличие трещин и других повреждений. Перед началом отопительного сезона очистите печь и дымоход от сажи и проверьте тягу.

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Если у вас есть генератор, проверьте, исправен ли он, есть ли достаточный запас горючего.

Устанавливать генератор нужно только на улице — не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляции.

Не используйте генератор в гараже, подвале или закрытом помещении.

Раньше мы писали, сможет ли Путин принудить Украину к капитуляции из-за воздушного террора зимой.

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