ГСЧС сообщила о последствиях российских ударов по Николаевской области (фото)

Последствия атаки на Николаевскую область

Сегодня утром Николаевская область подверглась циничной массированной атаке российских войск, под ударом оказались промышленные объекты и фермерское хозяйство.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram

По данным ГСЧС, под утро враг нанес удар по Николаеву баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Повреждена промышленная инфраструктура, возникли пожары, которые спасатели продолжают ликвидировать. По состоянию на сейчас информация о пострадавших отсутствует.

Кроме того, сообщается что, ночью дроны атаковали фермерское хозяйство в Снигиревской общине. Вследствие попаданий загорелись складские помещения. Пожар локализован, жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что 20 сентября враг атаковал Хмельницкую область, в результате чего погиб человек, есть повреждения.

Также сообщалось о массированной атаке на Днепрв результате которой пострадали 26 человек, один человек погиб.