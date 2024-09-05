ГСЧС завершила работы на месте ракетного удара по Полтаве: сколько погибших и пострадавших

Полтавчане до сих пор приходят в себя от кровавой атаки РФ.

Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве. Погибли 55 человек, пострадали – 328 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, для ликвидации последствий удара от ГСЧС привлекалось 36 единиц техники и 215 спасателей.

"Сейчас специалисты проводят идентификацию изъятых остатков человеческих тел", — подытожили в ведомстве.

Напомним, российские ракеты, попавшие в военное учебное заведение Полтавы, летели всего три минуты. Многие погибли или получили ранения, когда спускались к укрытию.

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