Спасатели завершили аварийно-спасательные работы в Запорожье и.

Об этом сообщает ГСЧС в сообщении в социальных сетях.

В результате авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.

Привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по гражданским объектам в Запорожье и Кривом Роге, нанесенным российской террористической армией в пятницу, 6 декабря, красноречивым свидетельством того, что на самом деле нужно Путину.

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