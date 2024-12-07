ГСЧС завершила спасательную операцию в Запорожье: среди пострадавших — младенец

Число пострадавших возросло до 24.
Спасатели завершили аварийно-спасательные работы в Запорожье и.
Об этом сообщает ГСЧС в сообщении в социальных сетях.
В результате авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.
Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.
Привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по гражданским объектам в Запорожье и Кривом Роге, нанесенным российской террористической армией в пятницу, 6 декабря, красноречивым свидетельством того, что на самом деле нужно Путину.
Читайте также:
- Российский удар по Запорожью: на СТО загорелись автомобили, погибли люди (видео)
-
Военный эксперт оценил вероятность наступления РФ на Запорожье
- В СНБО сказали, есть ли у врага силы для наступления на Запорожье