Гудит все Закарпатье: 20-летняя девушка ждет первенца от 60-летнего переселенца из Мариуполя

Жительница Хуста на Закарпатье 20-летняя Моника Кадар приняла у себя дома переселенца из Мариуполя Павла Гладковского. Несмотря на то, что мужчине почти 60 лет, между ними вспыхнула любовь.

История закарпатки и ее избранника рассказывает местное издание "Карпатский объектив".

Девушка рассказала, что с начала полномасштабной войны планировала принять какую-то семью из зоны боевых действий, ведь проживала сама в большом доме.

"В первые дни марта в Чехию, где уже давно живет мой брат, уехала мать. Отца у меня нет, он ушел из семьи, когда была еще маленькой. Несколько лет назад мама показала мне его на улице, но он даже в нашу сторону не смотрел. У него давно новая семья и нашей жизнью он фактически никогда не интересовался, ко мне не наведывался", – рассказала Моника.

Сначала у нее жила молодая мама с двумя детьми из Киевской области. Когда в столице стало спокойнее, они вернулись домой. Затем девушка приютила одну бабушку из Херсона, которая впоследствии уехала за границу.

Выехал из горящего Мариуполя

"Третим был Павел. Он приехал в мае. Из горящего города его вывезли соседи. В машине была беременная женщина и их не очень проверяли. Сам Павел имел ранения и ему нужна была медицинская помощь, поэтому через блок-посты проехали более или менее спокойно", – отмечает жительница Хуста.

Сам мужчина рассказывает, что уезжал из Мариуполя с осколочным ранением плеча. Дом, в котором он жил, стерт с лица земли. Поэтому возвращаться ему – некуда.

"Жил один, потому что жена умерла от рака семь лет назад, а взрослая дочь живет в Испании. Она, к слову, на 17 лет старше Моники. Ей 36. Я уже давно имею двух внуков... Мне в феврале будет 60. В городе, в котором прошла большая часть моей жизни, меня больше ничего не держит. Итак, я рад, что теперь пустил корни в Закарпатье", – говорит Павел.

Сначала мужчина жил в Запорожье, а затем во Львове. Позже волонтеры предложили ему переехать на Закарпатье, ведь там появилось свободное место.

Относился как к дочери, а затем вспыхнула любовь

Мужчина вспоминает, когда впервые увидел Монику, так и не мог подумать, что между ними возникнут отношения. К младшей на 40 лет девушке он относился сначала как к дочери.

"Я увидел перед собой очень молодую девушку. Она была открытой и доброй, накрыла для меня царский стол! Я чувствовал себя невероятно благодарным! О каких-то чувствах и не думал, потому что разница в возрасте между нами – 40 лет. Ей было 19, а мне – 59. Меня поражало, какая Моника добрая хозяйка, как со всем умеет мастерски справиться, ведь у нее и работа, и огород, и сад, и домашние котики и собачки… Да еще и я на голову свалился… Было немного неудобно, ведь она сразу заявила, что я буду жить у нее бесплатно… Начал помогать ей в хозяйстве. Когда она была занята другим, готовил кушать. С первых дней так сложилось, что мы все делаем вместе и дружно, никогда не конфликтуем, между нами вообще не возникает недоразумений… Такой гармонии у меня в жизни ни с кем не было! Постепенно начал к девушке что-то чувствовать… Но обо всем она сказала первой. Но наши чувства оказались взаимными и мы сейчас очень счастливы", – отмечает Павел.

Сама Моника признается, с чего началась их любовь.

"Два месяца мы жили как чужие люди, хотя Павел помогал мне во всем. Но относился как отец к дочери. Но потом в мгновение ока все изменилось. Я сильно поссорилась с братом по телефону и он принялся меня успокаивать. Тогда мы впервые поцеловались. А дальше все пошло-поехало. Через месяц после этого мы расписались. Свадьбу не делали, просто оформили отношения. Даже фото на память нет! Сейчас война, не до празднований ни мне, ни Павлу. Но праздник на нашей улице будет, просто немного позже. Когда родится наш первенец, которого собственно и ждем", – заявляет она.

Родственники девушки были не в восторге

Друзья и родные девушки на отношения с старшим мужчиной отреагировали с недоразумением.

"Мама на меня сердита, даже на роспись не приехала. Два месяца мы не общались. Но отношения уже начали налаживаться. Брат тоже не в восторге, но сказал, что это мой выбор и моя жизнь… Просто просил хорошо подумать. А вот подруги отвернулись Сначала думали, что я отца отыскала и он живет у меня, но потом были и насмешки, мол, дедушку себе нашла. Да я не обижаюсь. В жизни никогда и не ждала богатого принца на белом "Мерседесе". Своим Павлом очень довольна, потому что он нежный, внимательный, отзывчивый и добрый. Верю, что мы проживем вместе долгую и счастливую жизнь и что все у нас всегда будет хорошо", – подытожила Моника Кадар.

Ранее сообщалось, что беременную доставили в больницу Днепра именно тогда, когда из передовой туда попал ее муж.

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