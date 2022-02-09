Гулял по городу двое суток, а мать ждала: в Николаеве нашли парня, который ушел из дома

Гулял по городу двое суток, а мать ждала: в Николаеве нашли парня, который ушел из дома

Из-за недоразумения в семье подросток почти двое суток не возвращался домой.

В Николаевское районное управление полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что из дома ушел ее 16-летний сын, где он может находиться — женщина не знала. На связь он не выходил двое суток.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Поздно ночью несовершеннолетнего нашли ювенальные полицейские в микрорайоне Намыв. Он объяснил, что из дома ушел из-за конфликта с родителями. Все время гулял по городу.

Полицейские провели с ним и его родителями превентивную работу.

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Напомним, в Одессе полиция разыскала пропавших в конце января школьницу и ее парня, проживавших во Львовской области. Выяснилось, что они изменили облик и находились у своих друзей.

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