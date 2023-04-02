Гулял по улице: в Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, который отказался идти в военкомат (видео)

На обнародованных кадрах мужчина требует объяснить, на каком основании его задерживает полиция, но ответа не получает.

В воскресенье, 2 апреля, в Сети обнародовали видео, на котором полицейские убеждают гражданина проехать вместе с ними в Территориальный центр комплектации, чтобы выяснить, военнообязан ли он.

Соответствующие кадры появились в Telegram-каналах.

Свой разговор с представителями ТЦК и полицейскими мужчина фиксировал на мобильном телефоне.

Судя по видео, мужчина не получил повестки, а на вопрос полицейских, посещал ли он после объявления военного положения военкомат самостоятельно, отвечает отрицательно.

“Вы были в военкомате самостоятельно? Нет? Ну, все... Так что вы мне будете рассказывать”, — говорит полицейский и предлагает проехать в ТЦК в полицейской машине.

"Вы меня задерживаете? На каком основании?" – спрашивает мужчина, но не получает ответа.

"Идем, посмотрят в военкомате, военнообязанный ли вы", — комментирует полицейский.

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Садясь в машину, мужчина отмечает, что он идет против своей воли и оснований для своего задержания не видит.

Сев в полицейскую машину по требованию полицейских он выключил телефон. Куда именно уехали полицейские с задержанным, неизвестно.

Напомним, ранее в Одессе военные силой задержали и отвезли в служебное помещение мужчины во время попытки вручить ему повестку. Применение силы объяснили тем, что гражданин безосновательно оскорблял и унижал сотрудников центра комплектования и соцподдержки.

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