Гуляла по недостройке: в Киевской области 16-летняя девушка упала с 9 этажа — чем все закончилось

Сотрудники ГСЧС спасли 16-летнюю девушку на недостройке в Переяславе.

В Киевской области несовершеннолетняя девушка гуляла по недостройке и упала с высоты. Ее с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает ГСЧС.

Событие произошло 8 мая. К спасателям Бориспольского района поступило сообщение о необходимости помощи подростку в Переяславе.

Спасатели установили, что во время прогулки недостройкой, девушка 2008 года рождения, по неосторожности упала ориентировочно с 9 этажа здания на 7 этаж.

Спасатели на носилках транспортировали пострадавшую в автомобиль "скорой". Предварительно девушка получила закрытый перелом таза.

Напомним, ранее в Киеве автомобиль снес электроопору, которая чудом не упала, потому что зависла на проводах. Водитель автомобиля получил травмы.

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