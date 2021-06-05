Гуляла в заброшенном доме: в Лисичанске 13-летняя девочка упала с разрушенной стены и умерла

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Лисичанске 13-летняя девочка упала с разрушенной стены заброшенного дома. Она умерла на месте.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

"13-летняя девушка вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании. Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала. От полученных травм ребенок скончался на месте", — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", продолжаются следственные действия.

В полиции призывают родителей и всех взрослых предупреждать детей об опасностях, которые могут постигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промышленных зонах.

Напомним, в Киеве на спортивной площадке мальчик попал в металлическую ловушку.

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