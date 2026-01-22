Гуляйполе в "серой зоне": почему оккупанты не могут закрепиться в городе

Гуляйполе

Город Гуляйполе Запорожской области почти в серой зоне, но враг не может завести подразделения для закрепления.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, оценка ситуации свидетельствует о том, что Гуляйполе почти полностью находится в «серой зоне». Это означает отсутствие четкой линии боевого столкновения, что создает хаос в поле боя.

«В Гуляйполе нет такого понятия, как стабильная линия фронта. оккупанты не могут завести подразделы закрепления. Схема их наступления обычно такова: сначала идут штурмовики, прорывают оборону, а за ними входят силы для содержания территорий. Так вот, несмотря на все усилия, завезти эти подразделения в Гуляйполе они не могут», — объясняет Снегирев.

Причиной этого активная работа штурмовых групп Сил обороны Украины, которые действуют фактически по всему городу, не давая врагу передышки.

Следствием превращения города в «серую зону» стало снижение активности российской авиации (ВКС РФ) в этом направлении. Из-за отсутствия четких позиций пилоты врага просто не понимают, куда сбрасывать бомбы.

«Они не понимают, где украинцы, а где сами москали. Поэтому активность авиации снижена, чтобы не попасть на свои», — отмечает аналитик.

В чем сложность боев за Гуляйполе

В то же время оборона Гуляйполя усложняется географическим расположением города. Она находится в низине, что дает врагу преимущество в контроле над логистическими путями украинских защитников.

Кроме того, сложный рельеф местности с большим количеством балок позволяет россиянам скрыто опрокидывать оперативные резервы, оставаясь вне зоны поражения украинских огневых средств.

Ситуацию усугубили и погодные условия, которые в последнее время сделали невозможным эффективное использование «стены дронов» со стороны ВСУ, что дало тактические успехи оккупантам.

Понимая, что взять Гуляйполе лобовыми штурмами не удается даже превратив его в руины, российское командование сменило тактику.

«Основные удары у оккупантов сконцентрированы по флангам гуляйпольского направления. Они пытаются охватить город, взять его в оперативное окружение, прекрасно осознавая бесперспективность прямых атак», — подытожил Снегирев.

Напомним, по оценке военного эксперта Павла Нарожного , активизация российских войск на Гуляйпольском направлении связана не только с попытками захватить город, но прежде всего со стремлением взять под огневой контроль ключевые логистические пути Сил обороны Украины, ведущих в сторону Покровска и Константиновки.

Именно удары по этим маршрутам артиллерией и дронами являются одной из главных целей окупантов. В то же время эксперт отмечает, что Гуляйполе имеет высокие шансы устоять, ведь на направление перебросили опытную 5-ю штурмовую бригаду, которая раньше долго успешно сдерживала врага на самых горячих участках Донбасса.