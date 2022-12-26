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Гуманитарная катастрофа в одном из районов Херсона: в городском совете сообщили об "особо опасной ситуации"

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
831
Время на прочтение
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Гуманитарная катастрофа в одном из районов Херсона: в городском совете сообщили об "особо опасной ситуации"

Фото: ТСН.ua

В некоторых домах нет газа.

В одном из районов Херсона, а именно в Корабельном, возникла угрожающая ситуация. Там у большинства горожан отсутствует электро- и теплоснабжение и вода. Жителей призвали эвакуироваться.

Об этом заявили в Херсонском городском совете.

"В результате постоянных мощных обстрелов войсками РФ чрезвычайно угрожающая ситуация сложилась в Корабельном районе г. Херсона. Во многих домах отсутствует электро- и теплоснабжение, вода, в некоторых — газ. Особенно опасна ситуация с жизнеобеспечением наиболее уязвимой категории жителей — маломобильной группы населения", — сообщили в совете.

Также известно, что волонтеры доставляют жителям Корабельного района Херсона буржуйки и продукты питания.

Ранее ТСН сообщал, как эвакуироваться из Херсона и куда можно переехать.

Добавим, что 24 декабря враг 71 раз обстрелял территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО и минометов.

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Дата публикации
Просмотры
831
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