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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Гуманитарные миссии на Херсонщине станут регулярными: о чем договорились Украина и Россия

Fox News сообщил, что после гуманитарной операции в Олешках Украина и Россия должны проводить регулярные гуманитарные миссии в Херсонской области — как минимум раз в месяц.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Олешки

Олешки / © Фото из открытых источников

Украина и Россия договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий в Херсонской области — по меньшей мере раз в месяц, а при необходимости и чаще.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на документы, подписанные представителями Украины и РФ 23 октября в Беларуси.

Гуманитарная миссия в Олешках: что предусматривает договоренность Украины и РФ

Согласно документам, полученным Fox News, первой в рамках договоренности должна стать гуманитарная миссия во временно оккупированных Олешках. В город планируется доставить продукты, питьевую воду и медикаменты, а также обеспечить доступ врачей. Для гражданских, желающих покинуть населенный пункт, должны организовать безопасный выезд.

Документы 23 октября подписали уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и представитель российской стороны Яна Лантратова. Договоренность носит исключительно гуманитарный характер и не предполагает прекращения боевых действий на других участках фронта.

По словам Лубинца, операция пройдет в несколько этапов. Для ее проведения предусмотрены режим тишины и определенных территорий.

«В рамках нашего соглашения первое — будет обеспечен режим тишины, второе — будет доставлен гуманитарный груз в Олешки, третье — будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек», — заявил украинский омбудсмен.

Непосредственно гуманитарная миссия, по словам Лубинца, должна начаться 29 октября. Она будет предусматривать доставку помощи и возможность безопасного выезда гражданских из оккупированных Олешек.

Регулярные гуманитарные миссии в Херсонской области: о чем договорились Украина и РФ

Как сообщает Fox News со ссылкой на подписанные сторонами документы, договоренность относится не только к разовой гуманитарной операции в Олешках. После ее завершения Украина и Россия должны перейти в регулярные гуманитарные миссии в других населенных пунктах Херсонщины.

«Договоренность предусматривает поставки гуманитарных грузов и организацию мер по возвращению жителей Херсонщины после завершения миссии во временно оккупированных Олешках», — говорится в материале Fox News.

Таким образом, операция в Олешках должна стать первым этапом более широкой договоренности о регулярной гуманитарной помощи гражданскому населению Херсона.

/ © Fox News

© Fox News

/ © Fox News

© Fox News

/ © Fox News

© Fox News

Роль Мелании Трамп в договоренности насчет Олешек

По данным Fox News, посредницей в переговорах между Украиной и Россией по поводу гуманитарной миссии в Олешках стала первая леди США Мелания Трамп. Ее команда в течение нескольких недель контактировала с представителями обеих сторон и работала над деталями операции.

Старший советник первой леди Марк Бекман рассказал, что сначала Украина, а затем Россия согласились на посредничество Мелании Трамп. По его словам, в переговорный процесс были вовлечены президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

«Первая леди провела недели переговоров с Путиным и Зеленским», — заявил Бекман.

Как отмечает Fox News, стороны согласовывали маршруты, порядок выезда гражданских, технику, которую позволят использовать во время гуманитарной операции и другие организационные детали.

Участие Мелании Трамп в этом процессе подтвердил и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, первая леди США выступает посредницей и координирует усилия сторон при проведении гуманитарной миссии.

«Гуманитарную миссию мы проводим совместно с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп», — заявил Лубинец.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что жителей временно оккупированных Олешек, которые согласятся на эвакуацию, сначала могут вывозить в оккупированный Крым или Россию. По данным Financial Times, после этого люди смогут возвратиться на подконтрольную Украине территорию.

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