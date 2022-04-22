Гуманитарных коридоров 22 апреля не будет – Верещук объяснила причину

Гуманитарных коридоров 22 апреля не будет – Верещук объяснила причину

Сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет.

Это связано с опасностью на маршрутах.

Об этом сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на своей странице в Telegram.

"Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!", — сказала Верещук.

Напомним, накануне, 21 апреля, не удалось провести эвакуацию из Мариуполя из-за обстрела оккупантами возле места сбора людей, поэтому коридор пришлось закрыть. В то же время Верещук заверила мариупольцев, что власти не оставят попыток вытащить их из окруженного города.

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