Гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье добрались 5 тысяч 926 человек на своих авто — Верещук

Гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье добрались 5 тысяч 926 человек на своих авто — Верещук

В настоящее время продолжаются переговоры по освобождению 11 водителей и четырех спасателей, которых оккупанты взяли в плен в Донецкой области.

Сегодня, 22 марта, правительство обеспечивало работу гуманитарного коридора для эвакуации мариупольцев.

Из города Бердянск было эвакуировано 1100 мариупольцев. Сейчас они уже находятся в безопасности в городе Запорожье.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в обращении 22 марта.

Также гуманитарным коридором из Мариуполя в город Запорожье сегодня досталось 5 926 человек на собственном транспорте.

Также в Бердянск была завезена гуманитарная помощь в виде продуктов и медикаментов.

К сожалению, оккупационные войска сегодня нарушили договоренности и не пустили автобусы для эвакуации мариупольцев из поселка Никольское и села Мелекино.

"11 автобусов и 2 машины государственной службы чрезвычайных ситуаций были захвачены на российском блокпосте на въезде в город Мангуш и отведены в неизвестном направлении. Также оккупанты взяли в заложники четырех офицеров ГСЧС и 11 водителей. Сейчас ведем переговоры по их освобождению", — сообщила Верещук.

По словам вице-премьера, сегодня, 22 марта, также доехали в город Бердянск 24 автобуса, которые завтра в 9:00 начнут забирать людей в точке сбора возле городского спорткомплекса.

Вместе с автобусами завезли в город два грузовика гуманитарной помощи и два муковоза.

"Завтра утром из Запорожья планируем отправку дополнительных автобусов и бензовоз с горючим для дозаправки автомобилей мариупольцев в Бердянске", – пообещала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь.

Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск:

☎️ 3-62-76 и 3-52-52

097 551 59 17

050 439 75 29.

Напомним, 22 марта из Мариуполя в Западную Украину удалось эвакуировать около тысячи человек.

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