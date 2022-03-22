Гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье добрались 5 тысяч 926 человек на своих авто — Верещук

В настоящее время продолжаются переговоры по освобождению 11 водителей и четырех спасателей, которых оккупанты взяли в плен в Донецкой области.
Сегодня, 22 марта, правительство обеспечивало работу гуманитарного коридора для эвакуации мариупольцев.
Из города Бердянск было эвакуировано 1100 мариупольцев. Сейчас они уже находятся в безопасности в городе Запорожье.
Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в обращении 22 марта.
Также гуманитарным коридором из Мариуполя в город Запорожье сегодня досталось 5 926 человек на собственном транспорте.
Также в Бердянск была завезена гуманитарная помощь в виде продуктов и медикаментов.
К сожалению, оккупационные войска сегодня нарушили договоренности и не пустили автобусы для эвакуации мариупольцев из поселка Никольское и села Мелекино.
"11 автобусов и 2 машины государственной службы чрезвычайных ситуаций были захвачены на российском блокпосте на въезде в город Мангуш и отведены в неизвестном направлении. Также оккупанты взяли в заложники четырех офицеров ГСЧС и 11 водителей. Сейчас ведем переговоры по их освобождению", — сообщила Верещук.
По словам вице-премьера, сегодня, 22 марта, также доехали в город Бердянск 24 автобуса, которые завтра в 9:00 начнут забирать людей в точке сбора возле городского спорткомплекса.
Вместе с автобусами завезли в город два грузовика гуманитарной помощи и два муковоза.
"Завтра утром из Запорожья планируем отправку дополнительных автобусов и бензовоз с горючим для дозаправки автомобилей мариупольцев в Бердянске", – пообещала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь.
Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск:
☎️ 3-62-76 и 3-52-52
097 551 59 17
050 439 75 29.
Напомним, 22 марта из Мариуполя в Западную Украину удалось эвакуировать около тысячи человек.
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