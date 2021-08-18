Гуманитарный кризис: оккупанты в Крыму заявили о дефиците лекарств

И хотя лекарств не хватает, оккупанты призывают крымчан не покупать медикаменты на материковой части Украины.
Главный коллаборационист в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил о дефиците лекарств на полуострове. Для населения не хватает 339 наименований лекарственных препаратов.
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
"Проведенная ревизия лекарственных препаратов. Установлено, что у нас по 339 наименованиям есть дефицит сегодня", — сказал так называемый "глава" оккупированного Крыма.
Ранее оккупанты призвали крымчан в условиях дефицита лекарств не покупать препараты с материковой части Украины.
В свою очередь Представительство президента Украины в АР Крым назвало ситуацию в оккупированном полуострове критической в условиях пандемии и призвало международное сообщество "реагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом в Крыму".
Глава МинВОТ Алексей Резников заявил, что украинская власть готова развернуть гуманитарные лагеря на админлинии с Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 и дефицитом лекарств на территории оккупированного полуострова.
Напомним, что 17 августа российские силовики ворвались в дома крымских татар в разных районах оккупированного полуострова. Оккупанты задержали пятерых человек.