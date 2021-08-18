Гуманитарный кризис: оккупанты в Крыму заявили о дефиците лекарств

Гуманитарный кризис: оккупанты в Крыму заявили о дефиците лекарств

И хотя лекарств не хватает, оккупанты призывают крымчан не покупать медикаменты на материковой части Украины.

Главный коллаборационист в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил о дефиците лекарств на полуострове. Для населения не хватает 339 наименований лекарственных препаратов.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Также читайте Троих из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца

"Проведенная ревизия лекарственных препаратов. Установлено, что у нас по 339 наименованиям есть дефицит сегодня", — сказал так называемый "глава" оккупированного Крыма.

Ранее оккупанты призвали крымчан в условиях дефицита лекарств не покупать препараты с материковой части Украины.

В свою очередь Представительство президента Украины в АР Крым назвало ситуацию в оккупированном полуострове критической в условиях пандемии и призвало международное сообщество "реагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом в Крыму".

Глава МинВОТ Алексей Резников заявил, что украинская власть готова развернуть гуманитарные лагеря на админлинии с Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 и дефицитом лекарств на территории оккупированного полуострова.

Напомним, что 17 августа российские силовики ворвались в дома крымских татар в разных районах оккупированного полуострова. Оккупанты задержали пятерых человек.

Москва к чему-то готовится: масштабные учения России, Абхазии и Крыма

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку