Гуменюк нашли "новую" должность после увольнения из пресс-центра Сил обороны Юга – нардеп

Генштаб накануне провел ротационные мероприятия в отношении Натальи Гуменюк.
Наталья Гуменюк возглавит должность руководителя пресс-центра Сил обороны Севера.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Скучали по Наталье Гуменюк? Не унывайте. Она возвращается. В ОК Север будет теперь коммуникациями заниматься. Фантастика", - говорится в сообщении.
Уже через некоторое время Гончаренко уточнил, что речь идет о коммуникационном направлении в ОК Юг.
"Так, меня поправляют не Север. ЮГ) Она – возвращается)... Госпожа Наталья будет либо главой, либо замом по коммуникациям", - добавил народный депутат.
Напомним, после жалоб журналистов Генштаб ВСУ принял решение уволить Наталию Гуменюк с должности главы Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.
По словам медийщиков, их деятельности препятствовали на южном направлении. В частности, речь идет о недостаточном освещении подрыва россиянами Каховской ГЭС. О подробностях скандального увольнения и реакции Сети читайте в материале ТСН.ua.
Новым руководителем пресс-центра Сил обороны Юга после увольнения Наталии Гуменюк стал Дмитрий Плетенчук.
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