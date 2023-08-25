Российские оккупанты испытывают украинскую ПВО. Поэтому вражеские истребители все чаще взлетают и провоцируют воздушную тревогу в Украине.

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, почему участились взлеты российских МиГов.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона 25 августа.

"Во-первых, им (россиянам - ред.) нужно боевое слаживание, а во-вторых, нужно понимать, что каждый вылет – это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом", — объяснила она.

Напомним, 25 августа в Украине уже дважды прозвучала масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеских МиГ.

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