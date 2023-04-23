Гуменюк оценила "курортный сезон" в Крыму и дала совет российским оккупантам

На оккупированных территориях предстоящий сезон уже объявлен "сезоном хлопка".

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк советует российским оккупантам, которые любят отдыхать во временно аннексированном Крыму, привыкать к звукам воздушной тревоги.

Об этом она сказала в эфире телемарафона "Единые новости".

"К звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать", – говорит она.

По словам Гуменюк, на оккупированных территориях предстоящий курортный сезон уже объявлен "сезоном хлопка".

"Думаю, что до пляжей у них дела не дойдут. Они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", — подчеркнула она.

Как сообщалось, в России в некоторых регионах и в оккупированном Крыму был отменен парад военной техники на 9 мая. Связано это могу быть с потерями техники на войне против Украины.

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