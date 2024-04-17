Гуменюк отреагировала на призыв медийщиков уволить ее

Ряд украинских и зарубежных медийщиков призвали руководство ВСУ и Минобороны уволить спикера Сил обороны Юга Наталию Гуменюк. Соответствующее заявление в адрес главкома ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича 16 апреля опубликовал "Детектор.media".

В заявлении говорится, что Наталья Гуменюк "запрещает освещать" военные преступления России в ее зоне ответственности. Кроме того, медийщики требуют допустить их в районы Херсонщины и соседние регионы, куда их не допускала Наталья Гуменюк.

Наиболее вопиющим случаем медийщики называют запрет въезда в Херсонскую область, в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС.

Реакция Гуменюк

Наталья Гуменюк 17 апреля в эфире "Радио.Свобода" прокомментировала призыв медийщиков отстранить ее от руководства коммуникационным направлением ОК "Юг". По ее словам, журналисты "не привели доказательств указанными фактами", а пресс-центр Сил обороны Юга не нарушил никаких приказов командования.

"Все мероприятия, которые проходили, выполнялись абсолютно в соответствии с распоряжениями руководящих штабов… Освещение проходило в условиях сверхсложных. То, что забрасывается о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС – это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели сразу после подрыва Каховской в упрощенном порядке… но с учитом безопасности операций", — сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

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