Гуменюк отреагировала на свое увольнение с должности

Пока неизвестно, кто заменит ее в должности.

Сегодня, 19 апреля, Наталья Гуменюк была уволена с должности главы Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. Пока неизвестно, кто заменит ее в должности. В частности, сейчас продолжается отбор соответствующего специалиста.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Сама же Гуменюк в Facebook лаконично отреагировала на кадровые изменения и написала: "В солнце все равно сильнее облаков..."

Напомним, 16 апреля на портале Института массовой информации появилось заявление сообщества журналистов "Движение "Медиа за осознанный выбор", где представители медиа жаловались на то, что им запрещалось находиться на многих участках на южном фронте. В результате общественность теряет возможность увидеть преступления, совершенные оккупантами. Поэтому журналисты предложили уволить Наталию Гуменюк с занимаемой должности.

17 апреля Гуменюк ответила на призывы журналистов. В частности, она отвергла обвинения журналистов и отметила, что действует в полном соответствии с приказом.

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