Гуменюк ответила, есть ли "шанс" у оккупанов вернуться на правобережье Херсонщины

На сегодняшний день правобережье Херсонской области надежно защищено, поэтому у оккупантов нет шансов вернуться туда снова.

Соответствующее заявление сделала руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она заверила, что фортификация береговой линии достаточно надежна и постоянно совершенствуется.

"Понятно, что мы предпочитаем максимально обезопасить и гражданское население, и свои позиции от врага, но можем отметить, что географически правый берег выше левого, и попыток врага проникнуть на него мы даже не фиксируем. Они маневрируют среди островов там, где могут разрешить себе какие-то поиски и попадание на наши позиции, чтобы проводить диверсионную разведывательную деятельность. Но приближаться к правому берегу и вернуться к Херсону у них шансов нет", — подчеркнула Гуменюк.

Кроме того, она добавила, что враг не успевает менять позиции и укрепляться из-за активной работы Сил обороны.

При этом обстрелы правого берега Днепра Херсонской области и Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют фактически из всего оружия, которое могут применить.

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