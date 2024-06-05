Гуменюк после скандального увольнения снова получила должность в ОК "Пивдень"

Гуменюк не уточнила, когда получила должность.
Наталья Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Пивдня.
Это она подтвердила в комментарии "Детектору медиа".
Гуменюк рассказала, что это для нее не новое предназначение. Впрочем, подчеркнула, что не может называть дат, потому что "когда назначается офицер на должность – это закрытая информация".
"Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Пивдня Украины, а сейчас я официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Пивдень". Здесь есть некоторая разница, хотя бы даже в том, что теперь это не Силы обороны, это немного другое образование, а уже в пределах компетенции ОК "Пивдень". Это управление создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах в целом", — рассказала Гуменюк.
По ее словам, созданное управление – сравнительно новая структура, цель которой – это "улучшение коммуникаций с выводами, которые были сделаны с начала полномасштабного вторжения".
Напомним, 19 апреля Наталию Гуменюк уволили с должности главы прессцентра Сил обороны Пивдня. Это произошло после того, как ряд украинских и зарубежных медийщиков обвинил Гуменюк в некомпетентности и безосновательном препятствии работе СМИ.
Новым руководителем пресс-центра стал Дмитрий Плетенчук. До назначения он был представителем Военно-морских сил.