Гуменюк после скандального увольнения снова получила должность в ОК "Пивдень"

Наталья Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Пивдня.

Это она подтвердила в комментарии "Детектору медиа".

Гуменюк рассказала, что это для нее не новое предназначение. Впрочем, подчеркнула, что не может называть дат, потому что "когда назначается офицер на должность – это закрытая информация".

"Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Пивдня Украины, а сейчас я официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Пивдень". Здесь есть некоторая разница, хотя бы даже в том, что теперь это не Силы обороны, это немного другое образование, а уже в пределах компетенции ОК "Пивдень". Это управление создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах в целом", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, созданное управление – сравнительно новая структура, цель которой – это "улучшение коммуникаций с выводами, которые были сделаны с начала полномасштабного вторжения".

Напомним, 19 апреля Наталию Гуменюк уволили с должности главы прессцентра Сил обороны Пивдня. Это произошло после того, как ряд украинских и зарубежных медийщиков обвинил Гуменюк в некомпетентности и безосновательном препятствии работе СМИ.

Новым руководителем пресс-центра стал Дмитрий Плетенчук. До назначения он был представителем Военно-морских сил.

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