Гуменюк предупредила об активности кораблей РФ в море: какая угроза

В любой момент выполнение учебных задач может превратиться в выполнение боевой работы.

Россия продолжает держать корабли в Черном море. В частности, страна-агрессорка может прибегнуть к боевым действиям.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам спикера, ситуация с российскими носителями ракет остается достаточно устойчивой и контролируемой.

"Силы обороны отслеживают активность вражеских кораблей, в том числе находящихся на боевом дежурстве подводных ракетоносителей", — отметила она.

Гуменюк предположила, что активность и пребывание в открытом море может быть связано и с тем, что они отрабатывают обязательную программу.

"Но понимая, что каждый из них снаряжен боевыми ракетами, мы не можем сбрасывать со счетов и ту угрозу, которую они несут. В любой момент выполнение учебных задач может превратиться в выполнение боевой работы. Поэтому мы предупреждаем всегда об их присутствии, их готовности". и снаряженность", — подчеркнула спикер.

На дежурстве сейчас находятся подводные ракетоносители РФ, а у украинской ПВО есть определенные сложности с обнаружением пусков "Калибров" с этих единиц.

"Генеральный штаб ВСУ уровень ракетной опасности оценивает как "чрезвычайно высокий" и акцентирует потребность оперативного реагирования на сигналы воздушной тревоги", — резюмировала Гуменюк.

Ранее Гуменюк рассказала, что военные Вооруженных сил Украины продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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