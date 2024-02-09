Гуменюк прокомментировала отставку Залужного: "Самое главное, чтобы не изменилась цель"

Командованию нужны новые подходы и стратегии, однако цель остается неизменной – победить врага.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала отставку Валерия Залужного.

"В любом случае, замена командира – это замена определенных направлений, определенных ресурсов, определенных пониманий. Но самое главное, чтобы не изменилась цель. Я уверена, что цель у нас неизменна – наша победа, и мы обязательно к ней придем", – сказала она.

Отставка Залужного и назначение Сырского

8 февраля президент Владимир Зеленский внес изменения в руководство Вооруженных сил Украины. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный отправлен в отставку, а на его место назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Зеленский отметил, что ценит опыт и профессионализм Залужного, поэтому пригласил его и дальше работать в одной команде.

А глава Минобороны Рустем Умеров подчеркнул, что война меняется и требует перемен.

"Генералу Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач — руководить Вооруженными силами Украины во время Великой войны с Россией", — отметил Умеров.

Новый главком ВСУ Александр Сырский известен со времен АТО/ОСС, а с начала полномасштабного вторжения эффективно руководил обороной Киева, Харькова и Бахмута.

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