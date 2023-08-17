Гуменюк прокомментировала причины тревог из-за взлета российских МиГов

Когда взлетают МиГи, то речь идет не только об угрозе нанесения ударов.

Воздушные тревоги, возникавшие из-за взлета МиГов по всей территории Украины, — это не только угроза применения россиянами баллистических и аэробалистических ракет типа "Кинжал", а еще сбор информации для планирования будущих ударов.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "Общественное. Сопротивление".

"Всегда каждый вылет — сбор оперативной информации для того, чтобы в будущем спланировать определенные удары: ракетные или дроновые или смешанную атаку", — говорит представитель ВСУ.

Она отмечает, что каждая такая тревога свидетельствует о сборе соответствующих данных. Кроме того, таким образом РФ может продолжать морально давить или держать в напряжении украинцев в период до Дня независимости.

"Эксперты говорят, что, приближаясь непосредственно ко Дню независимости, враг может наращивать или держать в напряжении в этот период времени фактически все население Украины, с максимальной активизацией ближе всего к празднику. Это предварительные выводы по оценке ситуации, здесь нужно осознавать, что это не запугивание, а предупреждение о возможных атаках для того, чтобы принять соответствующие меры: подготовить тревожный чемодан и быть готовыми переходить в укрытие", — отмечает Гуменюк.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, чего ожидать от оккупантов в День Независимости. Отмечается, что это еще один "крепкий" повод нанести удар по территории страны.

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