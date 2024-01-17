Гуменюк прокомментировала ситуацию вокруг Крынок на Херсонщине

Армия РФ продолжает штурмовать позиции ВСУ возле Крынок. Однако наши воины удерживают их.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Ситуация сложная

Как акцентирует пресс-секретарь, ситуация сложна не только в боевом смысле, но и в погодном. Логистика усложнена из-за таких погодных нюансов, как, например, ледовый покров на реке. Однако логистика обеспечивается и врага это очень существенно нервничает.

"Они (россияне – ред.) продолжают штурмовать наши позиции. Пытаются держать более или менее интенсивное такое движение штурмовых групп. За минувшие боевые сутки мы насчитали их шесть, но результативность у них все же нулевая, даже с отметкой "минус", – говорит она.

Оккупанты "отмунусовуют" свой личный состав такими штурмовыми действиями и возвращаются на свои позиции для перегруппировки.

"Мы пока не можем продвигаться вперед и это нужно воспринимать объективно. Потому что продвижение вперед предполагает мощную поддержку и дальнейшую защиту и прикрытие, например, со стороны артиллерии", — отмечает Гуменюк.

Она отмечает: рисковать личным составом нет возможности и необходимости. Сейчас важно удержание позиций, и это удается.

Ранее говорилось, что в районе Крынок Херсонской области россияне сконцентрировали около 10 тысяч военных. Оккупанты пытаются выбить ВСУ с занятых позиций.

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