Гуменюк прокомментировала удар РФ по оккупированной Новой Каховке

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечает, что оккупационные войска способны бомбить даже те направления, где расположены их подразделения.

Такое мнение Гуменюк высказала в эфире телемарафона.

"Для примера — это вчерашний сброс управляемой авиабомбы на Новую Каховку, расположенную на временно оккупированной территории, где пострадали мирные люди. Оккупанты в панике начали мощную информационную кампанию по поводу того, что такие удары наносят Силы обороны", — отметила представитель ВСУ.

Гуменюк отмечает, что все факты задокументированы, а также приведена соответствующая доказательная база, "чтобы констатировать факт терроризма врага".

Напомним, 15 сентября россияне сбросили авиабомбу на Новую Каховку. Легитимный новокаховский городской глава Владимир Коваленко говорит, что местные жители видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал. И добавил, что разрушения серьезны.

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