Гуменюк рассказала детали спецоперации с флагом на левом берегу Херсонщины

Руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк подтвердила, что украинские военные подняли флаг Украины на левобережье Херсонщины.

Украинские военные высадились на левом берегу Херсонщины и установили флаг Украины, чтобы поддержать местное население.

Об этом Наталья Гуменюк рассказала в комментарии "Суспільному".

"Наши подразделения высадились на левый берег, чтобы поднять дух людей в оккупации для того, чтобы отметить, что левый берег — это Украина. Военные вернулись, флаг держится, идет контрбатарейная борьба", — сказала Гуменюк.

Кроме того, военный обозреватель Владислав Селезнев рассказал "Суспільному", что на левобережной Херсонщине, в частности на Кинбурнской косе, работают украинские разведчики.

"На левом берегу Днепра существуют несколько плацдармов, где находятся воины ВСУ, которые ведут оборонительные бои. У войск РФ ничего не получается, сколько бы ни пытались они оттеснить украинских воинов. Количество плацдармов будет увеличиваться", — подчеркнул он.

Напомним, 29 августа появилось видео, как украинские военные подняли первый флаг на левом берегу Херсонской области.

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