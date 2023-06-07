Гуменюк рассказала, как наводнение повлияло на действия оккупантов на Херсонщине

После подрыва 6 июня Каховской ГЭС в Херсонской области оккупанты не могут эвакуироваться.

Об этом 24 "Каналу" рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, вода оттеснила позиции оккупантов на 5 – 15 километров вглубь. Они вынуждены перемещать свою технику, огневые позиции и подразделения.

"Часть техники и людей они потеряли под этой большой водой, потому что даже не доверяли друг другу и не извещали свои планы подразделения. Характерным признаком, что они готовили этот теракт, было то, что накануне заглушили всю связь вдоль левого берега", – рассказала спикер.

Количество техники оставшегося под водой врага выясняют.

Наталья Гуменюк также прокомментировала информацию, что российские диверсанты под видом гражданских могут попытаться эвакуироваться на правый берег. Она уверила, что россиянам будет сложно это сделать.

"Прежде всего, из-за площади разлива расстояние между берегами значительно увеличилось. Также на левом берегу критическая нехватка лодок. Россияне даже не могут эвакуировать сами себя, вывезти свои же подразделения, которые остались на крышах домов", — пояснила она.

Напомним, из-за уничтожения Каховской ГЭС Крым останется без воды минимум на несколько лет.

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