Гуменюк рассказала о ракетной опасности с моря и как на это повлияло уничтожение "Ивановца"

"Калибров" у россиян много, все рактоносители снаряжены в пунктах базирования и готовы к применению.

Россияне завели практически все корабли в пункты базирования.

Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, погода абсолютно неблагоприятна, море раздувает мощный шторм перед существенным изменением воздушных фронтов.

"Это и уроки с "Ивановцем" заставили россиян завести фактически все корабли в пункты базирования. Сейчас один в Азовском море и один – в Черном. Это фактически патрулирование вдоль пункта базирования и больше ничего", – говорит Гуменюк.

Она добавляет, что обеспечение инфраструктуры и обслуживания ракетоносителей и непосредственно ракетных установок сосредоточено в Севастополе.

"Перетащить все эти средства обеспечения в Новороссийск пока не удается. Хотя не стоит присыпать свою бдительность — "Калибров" у них много, все рактоносители снаряжены в пунктах базирования и готовы к применению. Как только будет команда — через 2-3 часа они у открытом море. А могут и не ждать этого, а стартовать с бухты", — говорится в сообщении.

Ранее Гуменюк сказала, что влияние от уничтожения командного пункта на аэродроме "Бельбек" очень мощное. Поэтому россияне пытаются продолжать давление на представителей своего войска и на свое население.

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