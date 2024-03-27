Гуменюк рассказала о террористической тактике обстрелов, которую избрали захватчики

Российские захватчики начали использовать ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, чтобы воздушная тревога с юга распространялась даже на Киев.

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Об этом в эфире телемарафона заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Несколько десятков подобных ракет у врага есть в накоплении на милитаре хаби типа Крым, и он может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу", – рассказала Гуменюк.

Она отметила, что враг избрал тактику террористического давления, поскольку обычно во время баллистической угрозы с юга "краснели" только южные и восточные регионы.

Напомним, ранее сообщалось, что известно о ракетах "Циркон", которыми россияне атаковали Киев.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ изменила тактику атак по энергетике Украины.

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