Гуменюк заявила об очень высокой угрозе применения "Калибров"

При этом призвала реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Российские оккупанты держат в Черном море четыре ракетоносителя, которые могут запустить 24 ракеты "Калибр", поэтому опасность обстрелов очень высока.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"В настоящее время в Черном море ракетно-ударная группировка состоит из четырех ракетоносителей: две подводных и два надводных. В таком случае может быть готово 24 "Калибра" для использования. И это очень высокий риск ракетной опасности и угрозы из акватории моря", — заявила она. .

Она отметила, что захватчики уже давно не использовали "Калибры", но могут это сделать в любой момент.

"Учитывая, что уже давно враг не использовал "Калибры", и даже учитывая те сложности, которые у них есть с обеспечением дальнейшей логистики и обслуживания, они способны прибегнуть к использованию, и поэтому эту опасность сбрасывать со счета нельзя", – отметила она.

При этом призвала реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные войска России в ночь на 27 января обстреляли Славянск Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, почему армия РФ давно не применяла крылатые ракеты "Калибры" для ударов по Украине.

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