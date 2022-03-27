Гумкоридор в Луганской области 27 марта: удалось вывезти более полутысячи жителей

Люди ехали по автобусам, а также собственным транспортом.

Благодаря гумкоридору 26 марта из Луганской области удалось эвакуировать более 500 человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Как бы "режим тишины" сегодня согласовали только с Рубежного. Однако мы вместе с патрульной полицией, ГСЧС и волонтерами пытаемся отработать каждый день на максимум. Орки снова солгали, обстрелы не утихали ни на минуту. О 100% безопасности нельзя говорить вообще. Однако люди не могут больше находиться в городах и являться мишенями для рашистов", — подчеркнул руководитель области.

По его словам, уже в поезде 130 рубежан, приехавших в железную дорогу автобусами и 25 собственным транспортом. "Эти люди находились в подвалах хлебозавода и школы, их дома уничтожены россиянами. Вместе с тем, удалось доставить в больницы раненых жителей Рубежного. На одном из перекрестков эвакуационный автобус едва обошел вражескую БМП", — рассказал Гайдай.

Удалось организовать также эвакуацию из Попасной. Оттуда вывезли 20 человек, из Северодонецка – 218 и 120 – из Лисичанска.

Как сообщалось, на 27 марта согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. Из города Мариуполь в Запорожье — на собственном автотранспорте. Также согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из города Бердянск. Из города Рубежное в Бахмут. Эвакуация пройдет по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города.

Читайте также: